İş yeri çalışanlarına ait kabine giren hırsız, içeride bulunan çantaları çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasını gözüne kestiren hırsız, iş yerinin önünde müşterilerin yoğun olacağı anı bekledi.

Mağazada müşterilerin olduğunu gören hırsız, dikkat çekmemek için içeri müşteri gibi girerek ürünleri inceledi.

ÇALIŞANLARI SOYDU

Mağaza çalışanlarının müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, bir anda rahat tavırlarla çalışanlara ait kabine girdi. Çalışanların eşya ve paralarının olduğu çantayı alan hırsız, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yavaş adımlarla mağazadan ayrıldı.

Şişli'de girdiği mağazada çalışanları soyup, kaçtı VİDEO



POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kabine giren çalışanlar, çantalarının olmadığını anlayınca güvenlik kamerasını inceledi. Mağazada inceleme yapan ekipler, hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.