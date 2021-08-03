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    Şişli'de girdiği mağazada çalışanları soyup, kaçtı

    İş yeri çalışanlarına ait kabine giren hırsız, içeride bulunan çantaları çalarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 09:46
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    Şişli'de girdiği mağazada çalışanları soyup, kaçtı

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasını gözüne kestiren hırsız, iş yerinin önünde müşterilerin yoğun olacağı anı bekledi.

    Mağazada müşterilerin olduğunu gören hırsız, dikkat çekmemek için içeri müşteri gibi girerek ürünleri inceledi.

    ÇALIŞANLARI SOYDU

    Mağaza çalışanlarının müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, bir anda rahat tavırlarla çalışanlara ait kabine girdi. Çalışanların eşya ve paralarının olduğu çantayı alan hırsız, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yavaş adımlarla mağazadan ayrıldı.

    Şişli'de girdiği mağazada çalışanları soyup, kaçtı VİDEO

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Kabine giren çalışanlar, çantalarının olmadığını anlayınca güvenlik kamerasını inceledi. Mağazada inceleme yapan ekipler, hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Şişli de girdiği mağazada çalışanları soyup, kaçtı #1

    Şişli de girdiği mağazada çalışanları soyup, kaçtı #2

    Şişli de girdiği mağazada çalışanları soyup, kaçtı #3

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