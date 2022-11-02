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    Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu

    Park etmek için bineceği otomobil bir anda yokuş aşağı kayarak yayaların üzerine doğru giderken son anda müdahale eden şahıs, çevredekilerin canını kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 02.11.2022 - 10:16
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    Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu

    İstanbul'un Şişli ilçesinde ani refleks faciayı önledi.

    Öğle saatlerinde yaşanan olayda iş yerine gelen Esra Deniz, çalışır haldeki aracını park etmesi için esnaf Mustafa Suçeşme'ye verdi.

    Yokuş aşağı hareket etti

    Bunun üzerine Suçeşme otomobile bineceği sırada araç bir anda yokuş aşağı hareket etti.

    Durdurmak için büyük çaba harcayan Mustafa Suçeşme, yayaların üstüne giden otomobilin direksiyonunu son anda kırarak olası bir faciayı engelledi.

    Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu #1

    Kaldırıma çıktı

    DHA'nın aktarımına göre; bu sırada otomobil kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdi.

    O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Öte yandan kazada hafif yaralanan Mustafa Suçeşme hastaneye götürülürken otomobil çekici ile kaldırıldı.

    Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu #2

    Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu #3

    Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu #4

    Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu #5

    Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu #6


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