Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu

Şişli’de hareket eden otomobil son anda durduruldu

Park etmek için bineceği otomobil bir anda yokuş aşağı kayarak yayaların üzerine doğru giderken son anda müdahale eden şahıs, çevredekilerin canını kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.