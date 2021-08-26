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Şişli'de hırsız, kamyonet çaldı
Park halindeki kamyoneti çaldığı tespit edilen kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 26.08.2021 - 16:03
- Güncelleme : 26.08.2021 - 16:05
İstanbul Şişli'deki Kuştepe Köz Sokak üzerinde geçen hafta kamyonetini yol kenarına park eden M.S. ertesi gün geldiğinde aracının yerinde olmadığını gördü.
M.S, polis merkezine giderek kamyonetinin çalındığını bildirdi.
Harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
KAMYONETİN YERİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, kamyonete akaryakıt istasyonundan akaryakıt aldığını tespit etti.
ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Kamyonetteki 2 kişinin eşkalini belirleyen ekipler, Kuştepe'de yaptığı çalışma sonucu şüpheli T.T'yi gözaltına aldı.
Kuştepe Polis Merkezi'nde ifadesi alınan şüpheli T.T. adliyeye sevk edildi.
Şişli'de hırsız, kamyonet çaldı ViDEO