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    Şişli’de hırsızlar içerisinde 250 bin TL olan çantayı çalıp, kaçtı

    Biri kadın iki hırsız, sandalyede asılı olan ve içerisinde 20 bin dolar ile bin 900 lira olan sırt çantasını kaşla göz arasında çaldı. Kaçan hırsızlardan biri yakalandı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:36
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    Şişli’de hırsızlar içerisinde 250 bin TL olan çantayı çalıp, kaçtı

    İstanbul’un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki bir pastaneye gelen M.A., sipariş verdi.

    M.A., içerisinde 20 bin dolar ve bin 900 lira olan sırt çantasını da oturduğu sandalyenin arkasına astı.

    O esnada sandalyeye yaklaşan biri kadın 2 şüpheli, çantayı çalarak kayıplara karıştı.

    EL ÇABUKLUĞU İLE ÇALIP, GİTTİ

    Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde şüphelilerden birinin kapıda perdeleme yaptığı, kadının da sandalyedeki çantayı el çabukluğu ile alarak olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

    Şişli’de hırsızlar içerisinde 250 bin TL olan çantayı çalıp, kaçtı VİDEO

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Çantasının çalındığını fark eden müşteri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Bunun üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Şişli’de hırsızlar içerisinde 250 bin TL olan çantayı çalıp, kaçtı #1

    ŞİŞLİ POLİSİ TEK TEK İNCELEYEREK YAKALADI

    Kameraları tek tek inceleyen Şişli polisi, şüphelilerden birinin S.D. olduğunu tespit etti.

    Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, S.D.’yi Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’ndeki bir evde kıskıvrak yakaladı.

    Şişli’de hırsızlar içerisinde 250 bin TL olan çantayı çalıp, kaçtı #2

    SERBEST KALDI

    Gözaltına alınan hırsız, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Hırsız, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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