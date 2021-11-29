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Şişli’de hırsızlar içerisinde 250 bin TL olan çantayı çalıp, kaçtı

Şişli’de hırsızlar içerisinde 250 bin TL olan çantayı çalıp, kaçtı

Biri kadın iki hırsız, sandalyede asılı olan ve içerisinde 20 bin dolar ile bin 900 lira olan sırt çantasını kaşla göz arasında çaldı. Kaçan hırsızlardan biri yakalandı.