Kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' ismi verilen arabayla otelin önünde bulunan hava menfezi mazgalını çalan 2 şahıs, kısa sürede yakalandı.

İstanbul'un Şişli ilçesi İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde, hırsızlık olayı yaşandı.

Kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' isimli el arabasıyla otelin önüne gelen iki şüpheli, otel girişinde bulunan hava menfezi mazgalını çaldı.

MAZGALI ÇALIP KAÇTILAR

Mazgalı çuvalın içine koyan şüpheliler, olay yerinden hızla ayrıldı. Durumun fark edilmesi üzerine aldıkları ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi.

Şişli’de hırsızlar otelin önündeki mazgalı çaldı VİDEO



2 KİŞİ AYNI GÜN YAKALANDI

Yapılan çalışmanın ardından şüpheli iki kişi, aynı gün saat 17.00 sıralarında, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi üzerinde yakalandı. Şüpheliler A.K. ve Y.Ç. hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.













