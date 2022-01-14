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    Şişli'de hırsızlıktan aranan şahıs denetimde yakalandı

    Polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın 4 farklı hırsızlık suçundan arandığı belirlenirken, şüphelinin otomobildeki hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 13:20
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    Şişli'de hırsızlıktan aranan şahıs denetimde yakalandı

    İstanbul'un Şişli ilçesi Kazım Orbay Caddesi'nde asayiş denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheli gördükleri H.B'yi durdurdu.

    HIRSIZ DENETİMDE YAKALANDI

    Bulunan cep telefonunun aynı gün Abide-i Hürriyet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilden çalındığı belirlenirken, H.B ise gözaltına alındı.

    Şişli'de hırsızlıktan aranan şahıs denetimde yakalandı

    4 FARKLI HIRSIZLIK SUÇU ORTAYA ÇIKTI

    H.B'nin farklı tarihlerde, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yankesicilik yaparak; bin 600 dolar para, 2 adet cep telefonu, 4 bin 500 lira değerinde el terminali çaldığı ortaya çıktı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan H.B 'Otodan Hırsızlık' ve 'Yankesicilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.

    Şişli de hırsızlıktan aranan şahıs denetimde yakalandı #1

    Şişli de hırsızlıktan aranan şahıs denetimde yakalandı #2

    Şişli de hırsızlıktan aranan şahıs denetimde yakalandı #3


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