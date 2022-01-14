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- Şişli'de hırsızlıktan aranan şahıs denetimde yakalandı
Şişli'de hırsızlıktan aranan şahıs denetimde yakalandı
Polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın 4 farklı hırsızlık suçundan arandığı belirlenirken, şüphelinin otomobildeki hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 14.01.2022 - 13:15
- Güncelleme : 14.01.2022 - 13:20
İstanbul'un Şişli ilçesi Kazım Orbay Caddesi'nde asayiş denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheli gördükleri H.B'yi durdurdu.
HIRSIZ DENETİMDE YAKALANDI
Bulunan cep telefonunun aynı gün Abide-i Hürriyet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilden çalındığı belirlenirken, H.B ise gözaltına alındı.
Şişli'de hırsızlıktan aranan şahıs denetimde yakalandı
4 FARKLI HIRSIZLIK SUÇU ORTAYA ÇIKTI
H.B'nin farklı tarihlerde, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yankesicilik yaparak; bin 600 dolar para, 2 adet cep telefonu, 4 bin 500 lira değerinde el terminali çaldığı ortaya çıktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan H.B 'Otodan Hırsızlık' ve 'Yankesicilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.