Şişli'de İETT ve taksinin karıştığı kazada bir kişi yaralandı Megekentte sabah saatlerinde hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü önce İETT ardından taksiye çarparak sebep olduğu kazada 1 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunu ulaşım her geçen gün zorlaşıyor. Megakentte trafik arzalı ulaşım araçları ve dikkatsizlik art arda kazaları meydana getiriyor. Yeni bir kıza İstanbul'un Şişli ilçesinde oldu. Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Önce İETT'ye ardından Taksi'ye çarptı Ramazan Acet’in kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı. Kadın sürücü yaralandı Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. "Kızakladım karşı tarafa geçtim" Servis midibüs şoförü Ramazan Acet şöyle dedi: Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu. Yaralı hastaneye kaldırıldı Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.