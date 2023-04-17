Şişli'de İETT ve taksinin karıştığı kazada bir kişi yaralandı
DHA

İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunu ulaşım her geçen gün zorlaşıyor.

Megakentte trafik arzalı ulaşım araçları ve dikkatsizlik art arda kazaları meydana getiriyor.

Yeni bir kıza İstanbul'un Şişli ilçesinde oldu.

Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Önce İETT'ye ardından Taksi'ye çarptı

Ramazan Acet’in kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı.

Kadın sürücü yaralandı

Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı  #7

Yol trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

"Kızakladım karşı tarafa geçtim"

Servis midibüs şoförü Ramazan Acet şöyle dedi:

Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı  #1
Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı  #3
Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı  #6
Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı  #9