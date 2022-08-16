Aileler arasında çıkan nişan atma tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 1 polis memuru ve 2’si kadın 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Köz Sokak’ta 2 aile arasında, nişan atma konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis vuruldu

Olaya müdahale eden polis memurlarından birinin koluna, kavga eden ailelerin silahından çıkan kurşun isabet etti.

İki tarafın gittikçe şiddetlenen kavgası bir türlü yatışmazken, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi.

Şişli'de iki aile arasında silahlı nişan atma kavgası

5 yaralının tedavisi sürüyor

Öte yandan kavgayı ayırmak için müdahale eden, şüphelilerin kurşunuyla kolundan yaralanan polis memuru Ş.D.'nin ve 2’sinin kadın olmak üzere 4 yaralının hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

8 kişi yakalandı

Kavgaya karışanlardan F.Ç., E.Ç., B.Ç. S.D. ve M.G. ile G.K., G.K. ile E.K. olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı ve kavgada kullanılan 3 adet silah ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



