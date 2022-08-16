Petrol
94.17
0.85%
Euro
18.2578
0.02%
Dolar
17.9577
0.00%
Altın
1.027
-0.06%
Borsa
2857
0.00%
Bitcoin
437.040
-1.94%
BTXN Coin
6.23
-2.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 21 C

    Şişli'de iki aile arasında silahlı nişan atma kavgası

    Aileler arasında çıkan nişan atma tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 1 polis memuru ve 2’si kadın 4 kişi yaralandı.
    • 16.08.2022 - 04:22
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 04:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de iki aile arasında silahlı nişan atma kavgası

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Köz Sokak’ta 2 aile arasında, nişan atma konusu nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Polis vuruldu

    Olaya müdahale eden polis memurlarından birinin koluna, kavga eden ailelerin silahından çıkan kurşun isabet etti.

    İki tarafın gittikçe şiddetlenen kavgası bir türlü yatışmazken, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi.

    Şişli'de iki aile arasında silahlı nişan atma kavgası

    5 yaralının tedavisi sürüyor

    Öte yandan kavgayı ayırmak için müdahale eden, şüphelilerin kurşunuyla kolundan yaralanan polis memuru Ş.D.'nin ve 2’sinin kadın olmak üzere 4 yaralının hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    8 kişi yakalandı

    Kavgaya karışanlardan F.Ç., E.Ç., B.Ç. S.D. ve M.G. ile G.K., G.K. ile E.K. olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı ve kavgada kullanılan 3 adet silah ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Şişli de iki aile arasında silahlı nişan atma kavgası #1

    Şişli de iki aile arasında silahlı nişan atma kavgası #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Samsun'da kenevir ipinden geleneksel ürünler üretiliyor
    Ekonomi

    Samsun'da kenevir ipinden geleneksel ürünler üretiliyor

    Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bakın şimdi ne yapıyor! Görenler şaşkın...
    Medya

    Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bakın şimdi ne yapıyor! Görenler şaşkın...

    Görüş Bildir