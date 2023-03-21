Şişli'de iki arkadaş kavgası! Sözlü tartışma bıçaklı yaralamaya dönüştü Arkadaşlar arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken yüzü kanlar içerisinde kalan gencin, arkadaşını bacağından bıçakladığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

5 Mart Pazar günü saat 20.45 sıralarında yolda yürüyen iki arkadaş A.A. ile T.S. arasında sözlü tartışma başladı.

İki arkadaş arasında başlayan küfürleşme nedeniyle sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçaklı kavgaya dönüştü

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine T.S ile A.A. birbirlerine yumrukla saldırdı.

O anlar kameralara yansıdı

Kavganın şiddetlenmesiyle T.S. belindeki bıçağı çıkararak A.A.’yı bacağından yaraladı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olayı ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan A.A.’yı ve darp sonucu yüzünden yaralanan T.S.’yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Serbest bırakıldı

Durumlarının iyi olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen iki genç, ifadelerinin alınması ve "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılmaları sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.