İstanbul'un Şişli ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
5 Mart Pazar günü saat 20.45 sıralarında yolda yürüyen iki arkadaş A.A. ile T.S. arasında sözlü tartışma başladı.
İki arkadaş arasında başlayan küfürleşme nedeniyle sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçaklı kavgaya dönüştü
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine T.S ile A.A. birbirlerine yumrukla saldırdı.
O anlar kameralara yansıdı
Kavganın şiddetlenmesiyle T.S. belindeki bıçağı çıkararak A.A.’yı bacağından yaraladı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olayı ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan A.A.’yı ve darp sonucu yüzünden yaralanan T.S.’yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Serbest bırakıldı
Durumlarının iyi olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen iki genç, ifadelerinin alınması ve "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılmaları sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.