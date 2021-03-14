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- Şişli'de ikinci kattaki eve tırmanan hırsız kamerada
Şişli'de ikinci kattaki eve tırmanan hırsız kamerada
- DHA
- 14.03.2021 - 10:08
İstanbul'un Şişli ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir evden hırsızlık ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çevrede bulunan kamera görüntülerinin inceledi.
TUTUKLANDI
Olayı gerçekleştirenin G.E. isimli kişi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli G.E.'yi önceki gün yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli G.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZIN TIRMANMA ANLARI KAMERADA
Hırsızın binanın ikinci katında bulunan daireye tırmanma anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, Çağlar Sokak'ta bulunan binanın önüne gelen şüpheli G.E., birinci katta bulunan dairenin demir korkuluklarına tırmanarak, ikinci katın penceresine ulaştı.
Daha sonra daireye giren şüpheli, bir süre sonra binanın dış kapısından çıkarak sokaktan ayrılması kameya yansıdı.