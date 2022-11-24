Bir iş hanının alüminyum dış kapısının sabit kanadı, herkesin gözü önünde çalındı. Komşu esnafın tamirci zannettiği hırsız, rahat tavırlarla söktüğü kapıyı sırtlanarak götürdü.

İstanbul’un Şişli ilçesi Ergenekon Caddesi'nde yürüyen bir kadın ile bir erkek, iş hanının önüne gelince durdu.

Kadın gözcülük yaparken, kimliği henüz belirlenemeyen erkek, iş hanının alüminyum olan dış kapısının sabit kanadını yerinden sökmeye başladı.

Herkesin gözü önünde, rahat tavırlarla kapıyı yerinden çıkaran hırsız, daha sonra sırtlayıp yoluna devam etti.

Esnaf, tamirci sandı

Komşu esnafın tamirci zannettiği kişinin kapıyı sırtlanarak caddede yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin sırtında kapı kanadıyla yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.

Şişli'de iş hanının kapısı çalındı ViDEO

Ertesi gün fark ettiler

İş hanında bulunan bir gazetenin yönetmeni olan Saime Oğuzhan, geçtiğimiz hafta salı günü saat 18.45 sıralarında meydana gelen hırsızlığı ertesi gün fark ettiklerini belirtti.

DHA’ya konuşan Oğuzhan, “Geçtiğimiz hafta sabah ofisimize geldiğimizde dış kapımızın yerinde olmadığını gördük. Açıkçası çok şaşırdık. Gerçekten çok üzücü; işte ülkenin gelmiş olduğu durum. Burada her gün 50 bine yakın insan yaya olarak geçiyor. Şişli, İstanbul'un en merkezi yeri; buradan insanlar evlerine ve iş yerlerine yürüyerek gidiyorlar. İnsanlar evlerine dönerken böyle bir olayı görüyorlar ama ne olup bittiğinin farkında olmadıkları için; tamire mi götürüyorlar kapıyı anlamadılar ve kapı bu şekilde gitmiş oldu.” diye konuştu.