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    Şişli'de iş yerinin önündeki bankı çaldılar

    Bir iş yerinin önündeki bankı çalan iki şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına aldı. Şahıslar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:51
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    Şişli'de iş yerinin önündeki bankı çaldılar

    İstanbul'un Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde iki kişi, bir iş yerinin önünde bulunan bankı  alarak uzaklaştı.

    Görevliler, bankın olmadığını görünce iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin çaldığını görünce durumu polise bildirdi.

    BANKI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

    Polis ekipleri bankı çalan şüphelilerin eşkalini belirledi. Bankı çalan B.K. ile T.B Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin yapılan sorgusunda, hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

    Şişli'de iş yerinin önündeki bankı çaldılar

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Şüpheliler, "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

    Şişli de iş yerinin önündeki bankı çaldılar #1

    Şişli de iş yerinin önündeki bankı çaldılar #2


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