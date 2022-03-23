Bir iş yerinin önündeki bankı çalan iki şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına aldı. Şahıslar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde iki kişi, bir iş yerinin önünde bulunan bankı alarak uzaklaştı.

Görevliler, bankın olmadığını görünce iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin çaldığını görünce durumu polise bildirdi.

BANKI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Polis ekipleri bankı çalan şüphelilerin eşkalini belirledi. Bankı çalan B.K. ile T.B Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan sorgusunda, hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Şişli'de iş yerinin önündeki bankı çaldılar

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.





