Şişli'de kadın turist öldürüldü

Tunuslu bir kadın yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde bir otel odasında ölü bulundu. Kadının son olarak bir erkekle buluştuğunu tespit eden polis, zanlıyı yakaladı.

İstanbul Şişli'de bulunan bir otel görevlisi, temizlik yapmak için 5'inci kattaki odaya girdi.

Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü.

Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi.

KADININ ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

Şişli'deki otelde Tunuslu kadın yüzü bantlı, ayakları bağlı halde ölü bulundu VİDEO

YÜZÜ BANTLANIP, KOLLARI VE AYAKLARI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Otel odasında bulunan cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'ye (31) ait olduğu öğrenildi.

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı.

Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmının bantlanıp, kolları ve ayaklarının bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

ARKADAŞLARI ŞOKE OLDU

Mariyam Aloui Ep Guitni’nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı.

Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kadınlardan biri sık sık otelin dışına çıkarak istifra etti.

BİRİYLE KAHVE İÇECEĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Mariyam Aloui Ep Guitni’nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ, ODADAN SON AYRILAN YABANCI UYRUKLU

Alınan bilgiye göre, Mariyam Aloui Ep Guitni saat 22.19'da olayın yaşandığı otele gelerek 5'inci kattaki odaya girdi.

Tunuslu kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı.

Yabancı uyruklunun 19.43’te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58’de içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi.

EŞKALİ VE KİMLİĞİ BELİRLENDİ, YAKALANDI

Yabancı uyruklu şüphelinin 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldığını güvenlik kamerası kayıtlarından inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti.

Kadının, yabancı uyruklu şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması, cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı.

Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çok geçmeden 17 yaşındaki yabancı uyruklu katil zanlısı yakalandı.

Gözaltına alınan katil zanlısı, polis merkezine götürüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerince Mariyam Aloui Ep Guitni’nin cansız bedeni üzerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayın yaşandığı otelin yanında bulunan restoranda çalışan Osman Şenel, “Sabah erken saatlerde iş yerine geldik. Polis arkadaşların buraya geldiğini gördük. Galiba otelde cinayet işlenmiş. Sanırım bir kadın müşteri, elleri, kolları bağlı halde ölü bulunmuş. Biz görmedik ama içeridekilerin söylediği kadarıyla olay bu şekildeymiş. Şu an polisler inceleme yapıyor.” dedi.