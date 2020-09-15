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    Şişli'de kadını otomobilden attılar

    Seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişilerce atılan ve akan trafiğin ortasına düşen kadın araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 10:13
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    Şişli'de kadını otomobilden attılar

    Okmeydanı bağlantı yolunda beyaz bir otomobilde yolculuk yapan kadın yola atılırken, araçta bulunan şahıslar ise bölgeden hızla uzaklaştı.

    EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

    Çevredeki vatandaşlar, araçları durdurup akan trafiğin ortasında kalan kadına yardım etti. Kamyonet sürücüsü, yol ortasında yatan kadını son anda fark edip durabildi.

    Hafif şekilde ayağından yaralanan kadın vatandaşlar tarafından yolun ortasından alınıp kaldırıma oturtuldu.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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