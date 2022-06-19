Şişli'de kadını tokatladı, darbedildi

Yolda yürüyen kadını tokatlayan şahıs, vatandaşlar tarafından darbedilirken, adam da tokat attığı kişinin eşi olduğunu iddia etti. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de Gülbahar Mahallesi’nde kaldırımda yürüyen kadına arkasından gelen bir şahıs tokat attı.

Neye uğradığını şaşıran kadın bir süre durduktan sonra yoluna devam ederken, kadını tokatladığını gören vatandaşlar ise adama tepki gösterdi.

Kadını tokatlayan adam darbedildi

İHA'nın haberine göre atandaşlar, adamı tutup bir ara sokağa götürdü. Adam burada bir süre darbedildikten sonra başka bir kişiden de uçan tekme yedi.

Şahıs eşi olduğunu iddia ettiği kadınla başka yönlere doğru yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

"Eşi olup olmadığını biz de bilmiyoruz"

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Cabas, "Yürürken tartışıyorlardı. Adam o sırada kadına bir tane vurdu. Kadının ensesine tokat attı, bir ses geldi. Adam kadına vurunca arkalarındaki diğer kadın çığlık atarak adama bağırdı. Adam da kaçmaya başladı ve adam kaçınca mahalleli de adama saldırdı. Yabancılardı sanırım, Japon’a benziyorlardı. Akşamdı olay olduğunda, adam o araya doğru kaçtı millet araya girince adam bir tarafa kadın bir tarafa gitti. Adama sorduklarında kadının onun eşi olduğunu söyledi. Eşi olup olmadığını biz de bilmiyoruz." dedi.