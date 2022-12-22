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- Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında demir sopalı kavga
Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında demir sopalı kavga
Boş bir otel binasına ait hurdaları almak için gelen kağıt toplayıcıları ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Toplayıcılar mahalleliye demir sopalar ve küreklerle saldırdı.
- 22.12.2022 - 09:32
- Güncelleme : 22.12.2022 - 10:12
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde dün saat 17.45 sıralarında kağıt toplayıcıları, daha önce otel olarak kullanılan boş binanın önündeki hurdaları almak isteyince çevre sakinleri tepki gösterdi.
Çıkan kavgada kağıt toplayıcıları, yanlarında getirdikleri demir sopalar ve kürekle mahalle sakinlerine saldırdı.
Apartmana saklanıp polisi beklediler
DHA’nın haberine göre; mahalle sakinleri, bir apartmana girerek polisin gelmesini bekledi. Kağıt toplayıcıları, daha sonra hurdaları da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.
Olay anları kamerada
Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri, kaçan kağıt toplayıcılarını bulmak için çalışma başlattı.
Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında demir sopalı kavga VİDEO