Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında demir sopalı kavga

Şişli’de kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında demir sopalı kavga

Boş bir otel binasına ait hurdaları almak için gelen kağıt toplayıcıları ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Toplayıcılar mahalleliye demir sopalar ve küreklerle saldırdı.