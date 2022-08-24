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- Şişli'de kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
Şişli'de kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
- 24.08.2022 - 08:45
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki kahvehanede, üzerinde siyah tişört bulunan şüpheli ile 2 kişi arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Daha sonra sokağa taşan tartışma sonrasında, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, 2 kişiye kurşun yağdırdı.
Kaçan yaralı kurşunların hedefi olmaktan kurtulamadı
Şüphelinin hedefi olan ve isminin Emrah olduğu öğrenilen vatandaş, kurtulmak için evinin bulunduğu Güney Sokak'a kadar kaçtı.
Buna rağmen kurtulamayan Emrah isimli kişi, evinin önünde çok sayıda merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Yaralı, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Biri ağır 2 kişinin yaralandığı olayda saldırıyı gerçekleştiren siyah tişörtlü şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından, sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu.
DHA'nın haberine göre; polis saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.