Hızla sokağa giren iki motosiklet sürücüsünden biri, kaldırıma çarparak kaza yaptı. Yanındaki motosikletin de kazaya karışması ve iki kuryenin takla atarak düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de yaşanan kazada, iki motosikletli kurye hızla sokağa girdi. Bir süre yan yana giden iki kuryeden biri, kaldırıma çarpınca takla atarak yere düştü.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ARKADAŞINA ÇARPTI

Diğer sürücü de kaza yapan arkadaşına çarptı. Yere düşen iki sürücü, vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

AMBULANSI BEKLEMEDEN GİTTİLER

İki kurye, ambulans ve polis beklemeden kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de kaldırıma çarpan moto kurye, havada takla attı

"TAKLA ATANLARDAN BİRİSİ YARALIYDI"

Kazayı anlatan Yusuf Şal, "İki tane motosikletli aşağıdan geliyordu. Biraz hızlılardı. Bir tanesi şu taşa çarptı. Yan yana gidiyorlardı. Muhtemelen birbirlerine çarptılar. Bir tanesi takla attı. Ben dükkandaydım. Sese çıktım. Takla atanlardan birisi yaralıydı galiba, ayağını tutuyordu. Ambulans geliyordu. O sırada diğeri diğerinin motosikletine bindi gitti. Biraz bekleyip ikisi de farklı motosiklete bindi gitti." dedi.





























