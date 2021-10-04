Şişli'de kamyonetin freni patladı: Araçlara çarptı

Freninin patlamasıyla yokuş aşağı kayan kamyonet, park halindeki iki otomobile çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sokak savaş alanına döndü.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Sarı Çiçek Sokak'ta yokuş yukarı çıkan kamyonet, kaymaya başlayarak park halindeki 2 otomobil, aydınlatma direği ve telefon hattına çarptı.

1 YARALI

İki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kamyonette bulunan Veli Karakoç tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

"FRENİ PATLAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Onur Çetintaş, "Kamyonet yokuş yukarı çıkarken freni patlamış. Park halindeki iki otomobile çarpmış. Bir otomobil apartman boşluğuna düşmüş. Bir kişi hafif yaralanmış." dedi.

Şengül Odabaş ise "Biz sesi duyduk. Dışarı çıkınca bu hali gördük. Çok korktuk. Şoföre üzüldük. Vatandaşlar şoförü kamyonetten dışarı çıkardılar. Daha sonra ambulans geldi hastaneye götürdü. İki aracın biri apartman boşluğuna düşmüş diğeri de yan tarafa. İyi ki kaza sırasında orada kimse yokmuş. Burası işlek bir yol. Aslında tek yön ama dinleyen yok. Her taraftan giriyorlar." diye konuştu.