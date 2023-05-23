Şişli’de kanlı kafeterya baskını: Saldırgan tutuklandı Bir genç, kendisini darbeden şahısların bulunduğu kafeyi arkadaşlarla bastı. Şahısların silahla karşılık vermesi üzerine 2 kişi ağır yaralandı. Yakalanan saldırganlardan biri tutuklanırken, diğerine ev hapsi cezası verildi…

İHA 10 gün önceydi… İstanbul’un göbeğinde 31 yaşındaki A.C.P. ile T.M. arasında kavga çıktı. Kavgada A.C.P. dayak yedi. Kafe, savaş alanına döndü Bunu hazmedemeyen genç, arkadaşları ile birlikte kendisini döven T.M.’nin gittiği Şişli’deki kafeyi bastı. Baskına Tolga M. ve beraberindekiler, silahla karşılık verdi. Kafeterya savaş alanına dönerken, içerisinde bulunanlar büyük panik yaşadı. Dehşet anı ise kameraya yansıdı. 2 kişi ağır yaralandı Öte yandan olay sırasında A.C.P. ve A.B. (36) çeşitli yerlerinden vurularak, ağır yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri de saldırganların peşine düştü. Yapılan detaylı araştırmanın ardından Tolga M. (33) ve Gökhan Ç. (43), saklandıkları lüks rezidansta yakalandı. Polis, rezidansta ayrıca pompalı tüfek ve 2 adet Glock marka tabanca ele geçirdi. Biri tutuklandı Gözaltına alınan saldırganlar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 adet suç kaydı çıkan Tolga M., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 adet suç kaydı bulunan diğer saldırgan Gökhan Ç. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.