Kanser tedavisi için İstanbul'a gelen Süleyman Nigar İskender çifti, içinde 7 bin euro ve 10 bin lira olan çantayı takside unuttu. Çanta, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

İstanbul’a Hollanda’dan kanser tedavisi için gelen Süleyman-Nigar İskender çifti, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji servisinden çıkıp taksiye bindi.

Gürsel Mahallesi'nde taksiden inen çift, içinde 7 bin euro ve 10 bin lira olan çantalarını takside unuttu. Durumun fark edilmesi üzerine, çift Çağlayan Polis Merkezi'ne başvurdu. DHA’nın haberine göre; polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

"Helal paraymış ki geldi"

Taksinin plakasını tespit ederek şoföre ulaştı. Bunun üzerine taksi şoförü de Çağlayan Polis Merkezi'ne gelerek içinde para ve hastane evrakları olan çantayı sahiplerine teslim etti. Çantaya ve parasına kavuşan yaşlı çift şoföre ve polislere teşekkür ederek, "Helal paraymış ki geldi" dedi.

Şişli'de, kanser hastası para dolu çantasını takside unuttu ViDEO