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- Şişli'de kaputu açık taksi yoluna devam etti
Şişli'de kaputu açık taksi yoluna devam etti
Arızalan taksi, kaputu açık şekilde yola devam edince hem kendisini hem de trafikte olan diğer sürücüleri tehlikeye attı.
- İHA
- 27.12.2021 - 10:14
- Güncelleme : 27.12.2021 - 10:18
İstanbul E-5 Karayolu Şişli mevkiinde trafikte seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
Aracıyla seyir halinde olan bir sürücü yolun sağındaki güvenlik şeridindeki taksinin, tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti.
KAPUTU AÇIK HALDE YOLUNA DEVAM ETTİ
Taksinin yanından geçen sürücüler, aracın kaputunun açık olduğunu ve seyir halinde yoluna devam ettiğini gördü.
Taksinin seyir halindeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Şişli'de kaputu açık taksi yoluna devam etti VİDEO