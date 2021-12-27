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Şişli'de kaputu açık taksi yoluna devam etti

Şişli'de kaputu açık taksi yoluna devam etti

Arızalan taksi, kaputu açık şekilde yola devam edince hem kendisini hem de trafikte olan diğer sürücüleri tehlikeye attı.