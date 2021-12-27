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    Şişli'de kaputu açık taksi yoluna devam etti

    Arızalan taksi, kaputu açık şekilde yola devam edince hem kendisini hem de trafikte olan diğer sürücüleri tehlikeye attı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:18
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    Şişli'de kaputu açık taksi yoluna devam etti

    İstanbul E-5 Karayolu Şişli mevkiinde trafikte seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

    Aracıyla seyir halinde olan bir sürücü yolun sağındaki güvenlik şeridindeki  taksinin, tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti.

    KAPUTU AÇIK HALDE YOLUNA DEVAM ETTİ

    Taksinin yanından geçen sürücüler, aracın kaputunun açık olduğunu ve seyir halinde yoluna devam ettiğini gördü.

    Taksinin seyir halindeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

    Şişli'de kaputu açık taksi yoluna devam etti VİDEO

    Şişli de kaputu açık taksi yoluna devam etti #1

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