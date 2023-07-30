Şişli'de kavga anında yere düştü! Silah ateş aldı Alkollü olan ve elinde silah olan şahıs yumruğun etkisiyle yere düşerken tetikte olan parmağının bir anda silahı ateşlediği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Şişli ilçesinde geçtiğimiz günlerde Şişli Fulya’da özel bir hastanenin önünde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin önüne gelen iki şahıs bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan biri diğerine yumruk attı. Bir anda farkında olmadan silahı ateşledi Alkollü olduğu öğrenilen ve elindeki silahla birlikte yumruk darbesiyle yere düşen şahıs, parmağının tetikte olmasından dolayı bir anda farkında olmadan silahı ateşledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şahıslara polis ekipleri müdahale etti. "Ben çekmeye devam edemiyorum" O anları anbean cep telefonu ile kaydeden vatandaşın, “Elim ayağım boşalıyor, adam yerde yatıyor. Ben çekmeye devam edemiyorum.” sözleri dikkat çekti.