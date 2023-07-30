İHA
İstanbul'un Şişli ilçesinde geçtiğimiz günlerde Şişli Fulya’da özel bir hastanenin önünde korku dolu anlar yaşandı.
Hastanenin önüne gelen iki şahıs bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan biri diğerine yumruk attı.
Bir anda farkında olmadan silahı ateşledi
Alkollü olduğu öğrenilen ve elindeki silahla birlikte yumruk darbesiyle yere düşen şahıs, parmağının tetikte olmasından dolayı bir anda farkında olmadan silahı ateşledi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şahıslara polis ekipleri müdahale etti.
"Ben çekmeye devam edemiyorum"
O anları anbean cep telefonu ile kaydeden vatandaşın, “Elim ayağım boşalıyor, adam yerde yatıyor. Ben çekmeye devam edemiyorum.” sözleri dikkat çekti.