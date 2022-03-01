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    Şişli'de kayan kamyonet park halindeki 6 araca çarptı

    Yokuştan kayan kamyonet, 4 otomobil ve 2 motosiklete çarptı. Kazada yaralanan park halindeki hafif ticari aracın şoförü ise hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 15:10
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    Şişli'de kayan kamyonet park halindeki 6 araca çarptı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde Operatör Raif Bey Sokakta meydana gelen olayda, Hüseyin Aygın’ın kullandığı kamyonet, yokuştan kayarak 4 otomobil ve 2 motosiklete çarptı.

    YOKUŞTAN KAYAN KAMYONET, 6 ARACA ÇARPTI

    Kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın içindeki sürücü yaralandı. Hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü Sinan Kayacan, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan şoför, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

    "1-2 DAKİKAYLA KURTULDUM"

    Kamyonetin önünden son anda kaçan Umut Nevzat Atasever, "Biz caddeden yürüyorduk. Yoldan aşağıya inerken önce bir ses geldi. Ben araç bir yerde sürttü zannettim. Tam benim önümde beyaza bir araca vurdu. Ben aracın önündeydim. Dondum kaldım. Hala daha şoktayım. Bir iki dakika ile kurtuldum. Hayat kıymetli bir şey" dedi.

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