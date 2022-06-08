Şişli'de kayınpederini yaralayan sanığa 8 yıl hapis cezası

Boşanma aşamasında olduğu eşinin babasını silahla yaralayan tutuklu sanık Eren Bayır, "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde, kendisinden boşanmak isteyen eşi İrem Bayır'ı sürekli öldürmekle tehdit eden Eren Bayır, akşam saatlerinde eşinin ve ailesinin bulunduğu eve geldi.

Eşini öldürmekle tehdit eden Eren Bayır, hakaretler yağdırdığı sırada olaya müdahale etmek isteyen kayınpederi Mehmet H. ile tartışmaya başladı.

Kayınpederini silahla vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada Eren Bayır, silahını çıkararak kayınpederinin boynuna ateş edip yaraladı. Olayın ardından saldırgan, yaralı kayınpederi ve eşini evde bırakıp koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de eşini ölümle tehdit edip kayınpederini vuran saldırgan yakalandı (Arşiv)

Telefonda tehdit etti

Kayınpederini vuran Eren Bayır ise sonrasında eşi İ.H’yi telefonla arayıp eşini ve çocuğunu da öldüreceğini söyledi. Tehditlerine devam eden saldırganı yakalamak için Şişli polisi, geniş çaplı uygulama başlatmıştı. 44 gün sonra yakalanan şahıs gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Sanığın ilk duruşması

Tutuklu sanık Eren Bayır, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Eren Bayır son sözünde, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Eren Bayır'ın "Öldürmeye teşebbüs" suçundan kastın yoğunluğu gerekçesiyle önce müebbet hapis cezası verdi.

8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalması ve verilen cezanın geleceğine olan etkisi dikkate alınarak indirim uygulayan mahkeme, sanık Bayır'ı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

"Kasıtlı şekilde ateş etmedim"

Sanık Eren Bayır, çıktığı ilk duruşmada yaptığı savunmasında, hasımları olduğu için silah taşıdığını öne sürerek "O gün eşim parktaydı. Ben de eve gitmesini söylemiştim. Eşim yanlışlıkla Kadın Destek Uygulamasına (KADES) bastı. Polisler gelince üzerimde silah var diye saklandım. Daha sonra eşimin yanına gittiğimde kayınpederim önümü kesti. Bana küfretti. Eşime, 'Bu bir daha buraya geldiğinde beni arayacaksın' dedi. Belimden silahımı çıkardığım anda kayınpederim 'Beni bununla mı korkutacaksın' diyerek bana yumruk attı. Yere düştüm. O sırada silah patladı. Kasıtlı şekilde ateş etmedim." demişti.

"Kızımla boşanma aşamasında olduğu için kızımı tehdit ediyordu"

Kayınpeder Mehmet Helvacı ise sanığın anlattıklarının yalan olduğunu belirterek "Sanık, kızımla boşanma aşamasında olduğu için kızımı tehdit ediyordu. Kızım telefonunu açmadığında korkuyordum. O gün kızımı aradım açmadı. Sanık kızımı parkta silahla kovalamış, o gün onu görmedim. Apartman boşluğundan çıktı. Yumruk atmadım. Silahını çıkarıp bana ateş etti." demişti.

"Babama ateş ettikten sonra kaçtı"

İ.H. de tanık olarak alınan ifadesinde, "Boşanma aşamasındaydık. Telefonda tartıştık. Eşimi sokağın başında görünce KADES'e bastım. Ekipler gelince Eren geri gitti. Babam beni aramış, ben telefonu açmayınca bana bakmaya gelmiş. Sonra Eren yanımıza geldi. Babam ona, 'Ne işin var burada' dedi. Eşim de babama, 'Sen kızına neden eve git demiyorsun da böyle akıl veriyorsun' dedi. Babam yumruk salladı, Eren tökezledi. O sırada babam Eren'in ensesinden tuttu. Ben araya girdim. O sırada babam vuruldu. Eren, babama ateş ettikten sonra kaçtı." diye ifade vermişti.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eren Bayır ile evli olduğu İ.H. arasında anlaşmazlık olduğundan dolayı İ..H.'nin ağabeyinin evinde yaşadığı anlatılıyordu.

Olay tarihi olan 6 Aralık 2021'de, saat 21.30 sıralarında İ..H.'nin kızı ile birlikte İzzetpaşa'da bulunan parka gittiği, İ..H.'yi tanımadığı bir numaranın aradığı, telefonunu açtığında arayanın şüpheli Eren olduğunu anladığı, şüphelinin İrem'e nerede olduğunu sorduğu, İ..H.'nin bunun üzerine "Kızımla parka çıktım beni rahatsız etme" dediği, bir süre sonra parkın giriş kapısından şüpheli Eren'in İ..H.'nin yanına geldiği ve İ..H.'yi "Eve git çıkarsan seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği belirtiliyordu.

Bunun üzerine İ..H.'nin KADES uygulamasına girerek yardım istediği, İ..H.'nin yaşadığı eve doğru giderken şüpheli Eren Bayır'ın eşini tehdit ettiği, polis ekiplerinin geldiğini görünce kayınpeder Mehmet H.'nin kızının yanına geldiği, kızıyla konuştuğu sırada şüpheli Eren Bayır'ın gelerek kayınpederiyle tartıştığı ifade ediliyordu.

Şüpheli Eren Bayır'ın kayınpederine yumruk attığı, sonra belinden çıkardığı silahla ateş ederek yaraladığı anlatılan iddianamede, olay sonrası kaçan ve 44 gün sonra polis tarafından yakalanarak 19 Ocak'ta tutuklanan şüpheli Eren Bayır'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.