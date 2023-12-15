Şişli'de kaza yapan alkollü sürücü topukladı! Araçta bakın ne çıktı.... Piyalepaşa’da alkollü olduğu öne sürülen sürücü, yol ayrımındaki direğe çarptıktan sonra takla attı. Aracı hurdaya dönen ve yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi.

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İHA

Piyalepaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol ayrımındaki tellere çarparak takla attı.

Araç çarpmanın etkisiyle ters dönerken, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kendi imkanlarıyla ters dönen otomobilin içinden çıkan yaralı sürücü, hiç kimseden yardım istemedi.

Araçtan alkol şişeleri çıktı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak tedaviyi reddeden sürücü, çağırdığı başka bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Hurda yığınına dönen araçtaki alkol şişeleri dikkat çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Gözümüzün önünde takla attı"

Olay anını anlatan İmdat Kahraman, “Adam arabadan kaçtı gitti. Adamı bir araba aldı. Alnında hafif bir sıyrık vardı. Ben otobüsteydim gözümüzün önümde takla attı. Sonra da kendi başına aracın içinden çıktı.

Galiba alkollüydü. Telefon etti birine ve köprünün altından özel bir araba geldi aldı sürücüyü. Kendinde değildi ne olduğunu şaşırdı ama kendine geldi.” dedi.

Olay anını gören Mehmet Güney ise “Şoför siyah bir arabaya bindi ve kaçtı gitti. Büyük ihtimalle uyuşturucu kullandı ya da araba çalıntı. Sürücü kaza yaptığı aracı hiç umursamadan gitti. Araç takla attı. Elinin kanadığını gördüm. Araçtan telefonunu aldı başka birini aradı ve gitti.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)