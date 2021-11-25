Şişli'de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı

Refüje çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü araçtaki yaralı 2 kişiyi olay yerinde bırakarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Şişli'de Çağlayan istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan Murat Ay ve Burçak Ay araç içerisinde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Yaralıların araçta üç kişi olduklarını söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede otomobil sürücüsünü aradı. Sürücü olay yerinde bulunamadı. Kaza yapan otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

































