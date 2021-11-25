Euro
13.4502
0.9%
Dolar
11.9819
0.79%
Altın
689.1
0.82%
Borsa
1.812
0%
Bitcoin
696.150
-4.07%
BTXN Coin
37.12
44.66%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Şişli'de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı

    Refüje çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü araçtaki yaralı 2 kişiyi olay yerinde bırakarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı

     

    İstanbul Şişli'de Çağlayan istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı.

    Kazada otomobilde bulunan Murat Ay ve Burçak Ay araç içerisinde sıkıştı.

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SÜRÜCÜ KAÇTI

    Yaralıların araçta üç kişi olduklarını söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede otomobil sürücüsünü aradı. Sürücü olay yerinde bulunamadı. Kaza yapan otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

    Şişli de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı #1

    Şişli de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı #2

    Şişli de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı #3

    Şişli de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı #4

    Şişli de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı #5

    Şişli de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı #6

    Şişli de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı #7

    Şişli de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı #8

    Şişli de kaza yapan sürücü, yaralıları bırakıp kaçtı #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir