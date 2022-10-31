Şişli'de Kolombiyalı 2 banka hırsızı tutuklandı

Nakil için poşetlenerek banko kenarına bırakılan paraları çalan iki şüpheli, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçarken yakalandı. Şahısların üzerinde yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir bankaya hırsız dadanmıştı.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, şüphelilerden biri etrafı gözetlerken diğeri ise çalışanlara fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçerek içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı.

Artvin Sınır Kapısı'nda yakalandılar

Ardından olay yerinden kaçan şahısların kimlikleri, polis ekipleri tarafından belirlnendi ve şahısların Kolombiya uyruklu J.L.G.S. ve J.A.C olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalandı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin üzerinde 23 bin 120 euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ile 557 Kolombiya pesosu ele geçirildi.

Şişli'deki bankadan hırsızlık kamerada VİDEO



Tutuklandılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre; iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bankanın kalabalık olmasına aldırmayan şüphelinin, elindeki torbayla eğilerek bankonun arasına daldığı ve bankanın poşeti içinde duran paraları soğukkanlılık içinde kendi torbasına doldurduğu görüldü.

Onlarca kişinin gözleri önünde meydana gelen hırsızlığın ardından şüphelinin, hiç bir şey olmamış gibi dışarı çıktığı tespit edildi.









