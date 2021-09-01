Mahallelinin iddiasına göre tinercilerin çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonucu iki araçta hasar oluştu.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak'ta bulunan boş arsadaki konteynerde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

İnşaat yapılacak boş arsaya konulan konteynerdeki yangın, park halindeki 2 otomobile sıçradı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alındı.

Şişli'de konteyner yangını VİDEO



'TİNERCİ' İDDİASI

Belediyeye konteynerin kaldırılması için müracaatta bulunduklarını ancak ilgilenen olmadığını söyleyen Ali Kemal Aygün, "Tinercilerin yaktığı söyleniyor. Biz gerçekten tinercilerin yakıp yakmadığını bilmiyoruz, görmedik. Ama yangın durduk yere de çıkmaz. Belediyeye söylememize rağmen konteynerleri almadılar, ilgilenen olmadı. Burada boş boş duruyor, hiç bir işe de yaramıyor. Tinerciler geliyor. Yan tarafta içinde insanların olduğu bir bina var, yan tarafı da yanmış. Binaya da sıçrayabilirdi." dedi.

Bir başka mahalle sakini Emre Baygın da "Tinerciler sürekli buraya gelip gidiyor. Yazık günah insanlara. Bir hayli telaşlandık." diye konuştu.