Şişli'de kurye ve taksi şoförünün yol verme kavgası Bir kurye ve taksici, trafikte yol verme yüzünden birbirine gireken kavga kameralara yansıdı. İki şahsı vatandaşlar güçlükle ayırdı.

İHA Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bir diğer yandan trafikte sürücülere zor anlar yaşatırken yolculara da zor anlar yaşıtıyor. İstanbul'un Şişli ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de yeni bir yol verme kavgası yaşandı. Motosikletli kurye ve taksici arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Vatandaşlar ayırdı Araçlarından inen şahıslar ardından birbirine girdi. Yumruklaşan şahısları gören vatandaşlar kavgaya müdahale etti. Müdahale sonrasında taraflar güçlükle birbirlerinden ayrıldı. O anlar kaydedildi Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.