İHA
Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Bir diğer yandan trafikte sürücülere zor anlar yaşatırken yolculara da zor anlar yaşıtıyor.
İstanbul'un Şişli ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de yeni bir yol verme kavgası yaşandı.
Motosikletli kurye ve taksici arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Vatandaşlar ayırdı
Araçlarından inen şahıslar ardından birbirine girdi. Yumruklaşan şahısları gören vatandaşlar kavgaya müdahale etti.
Müdahale sonrasında taraflar güçlükle birbirlerinden ayrıldı.
O anlar kaydedildi
Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.