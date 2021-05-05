Polis ekiplerini harekete geçiren Cezayir uyruklu gaspçı, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının bıçaklı kişi tarafından gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Bölgeye giden ekipler, yaya olarak kaçan şüphelinin peşine düşerek kovalamaca sonucu yakaladı. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen F.E.'nin üst aramasında bir bıçak ile iki cep telefonu bulundu. F.E., Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

GASP ANI KAMERADA

Sorgulaması yapılan F.E.'nin, geçtiğimiz hafta Feriköy'deki mağazada kadın müşterinin cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şişli'de mağazadaki kadının cebinden telefon çaldı VİDEO

TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.