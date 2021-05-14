Şişli'de 'MİT üyesiyim' yalanıyla yaşlı kadını dolandırdı

Telefonda kandırdığı yaşlı kadının ziynet eşyası ile tüm birikimini alan kadın dolandırıcı polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da yaşayan yaşlı bir kadın, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Kadınla iletişime geçen şahıs, kendisini 'Milli İstihbarat Teşkilatı' üyesi olarak tanıtarak suça karıştığını ve hesabında bulunan paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Şahsa inan kadın ise çok sayıda ziynet eşyası, 195 bin lira ve 20 bin dolar parasını bu kişiye verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayanı kadın, durumu polise bildirdi.

KADIN DOLANDIRICI ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için kadının evinin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerin mağdur kadına da gösterilmesi neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.F. isimli şüpheli kadın Şişli'de ikametinde yakalandı.

Şişli'de yaşlı kadını 'MİT üyesiyim' diye dolandıran şüpheli yakalandı

SERBEST KALDI

Şüpheli kadınla ilgili geriye dönük yapılan araştırmalarda 5 Mart 2021 tarihinde Şişli'de yaşanan bir başka "Nitelikli Dolandırıcılık" olayının da faili olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan dün adli makamlara sevk edilen G.F., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.