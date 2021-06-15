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- Şişli'de motosiklet çalan hırsızlar kamerada
Şişli'de motosiklet çalan hırsızlar kamerada
İlçeye bağlı iki mahalledeki motosikletleri hedef alan şüphelilerden biri yakalanıp, gözaltına alındı.
- DHA
- 15.06.2021 - 09:07
- Güncelleme : 15.06.2021 - 09:21
İstanbul polisi, Şişli ilçesine bağlı Yayla ve Paşa mahallelerinde 25 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen motosiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, motosikletlerin çalındığı sokaklardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Bunun üzerine, tepit edilen iki şüpheliden yaşı küçük K.C.S. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan K.C.S., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada