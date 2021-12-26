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    Şişli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı

    Okmeydanı istikameti üzerinde seyreden motosiklet, kontrolden çıkarak sürüklendi. Motosiklette bulunan 2 kişi ise tedavi altına alınırken, 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 09:55
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    Şişli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı

    Şişli'de kimliği belirlenemeyen 34 CIL 194 olakalı motosiklet sürücüsü, Kasımpaşa istikametinden Okmeydanı istikametine doğru giderken kontrolünü kaybetti.

    2 KİŞİ SÜRÜKLENDİ

    Direksiyon kontrolünün kaybedilmesiyle gerçekleşen kazada, motosiklette bulunan iki kişi sürüklenerek yaralandı.

    Bölgedeki vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    1 YARALININ DURUMU KRİTİK

    Yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Şişli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı ViDEO

    Şişli de motosiklet kazası: 1 i ağır 2 yaralı #1

    Şişli de motosiklet kazası: 1 i ağır 2 yaralı #2

    Şişli de motosiklet kazası: 1 i ağır 2 yaralı #3

    Şişli de motosiklet kazası: 1 i ağır 2 yaralı #4

    Şişli de motosiklet kazası: 1 i ağır 2 yaralı #5

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