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- Şişli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Şişli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Okmeydanı istikameti üzerinde seyreden motosiklet, kontrolden çıkarak sürüklendi. Motosiklette bulunan 2 kişi ise tedavi altına alınırken, 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
- DHA
- 26.12.2021 - 09:12
- Güncelleme : 26.12.2021 - 09:55
Şişli'de kimliği belirlenemeyen 34 CIL 194 olakalı motosiklet sürücüsü, Kasımpaşa istikametinden Okmeydanı istikametine doğru giderken kontrolünü kaybetti.
2 KİŞİ SÜRÜKLENDİ
Direksiyon kontrolünün kaybedilmesiyle gerçekleşen kazada, motosiklette bulunan iki kişi sürüklenerek yaralandı.
Bölgedeki vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
1 YARALININ DURUMU KRİTİK
Yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şişli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı ViDEO