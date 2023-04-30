Şişli'de motosikletli gencin ölümüne neden olan kaza kamerada Otomobilin hatalı dönüşü nedeniyle yaşanan kazada 17 yaşındaki motosikletli genç 10 metre sürüklendi. Genç, kaldırıldığı hastanede can verirken otomobil sürücüsü tutulandı.

İHA

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, hatalı yerden sokağa dönüş yapmak istedi.

Motosikletli 10 metre sürüklendi

O esnada motosikletle seyir halinde olan 17 yaşındaki Baran Kalkmaz, otomobile çarptı. Çarpma sonucu yere savrularak yaklaşık 10 metre sürüklenen genç, ağır şekilde yaralandı.

Kontrolden çıkan motosiklet ise kaldırımda yürüyen Ömer G. ile Enes A. yaralandı.

Motosikletli kurtarılamadı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Baran Kalkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan, gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gencin cenazesi ise geçtiğimiz Perşembe günü ikindi namazı sonrasında Hacıahmet Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Feriköy Mezarlığına defnedildi.