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Şişli'de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı

Şişli'de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı

Motosiklet ile gelen iki şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.