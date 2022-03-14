- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli'de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı
Şişli'de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı
Motosiklet ile gelen iki şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 14.03.2022 - 09:28
- Güncelleme : 14.03.2022 - 10:04
7 Mart Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında İstanbul Şişli'deki Meşrutiyet Mahallesi'nde motosikletle sokağa gelen iki şüpheli, kaldırımda park halindeki motosikleti çalmak istedi.
Şüpheliler, önce motosikletin direksiyon kilidini kırdı.
Şüphelilerden biri geldikleri motosiklete binerken diğer şüpheli ise çaldıkları motosikleti çalıştırmadan iterek götürdü.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Motosikletin çalınma anları, sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikleti çalan şüphelileri polis yakaladı.
Şişli'de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı VİDEO