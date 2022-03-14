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    Şişli'de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı

    Motosiklet ile gelen iki şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:04
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    Şişli'de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı

    7 Mart Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında İstanbul Şişli'deki Meşrutiyet Mahallesi'nde motosikletle sokağa gelen iki şüpheli, kaldırımda park halindeki motosikleti çalmak istedi.

    Şüpheliler, önce motosikletin direksiyon kilidini kırdı.

    Şüphelilerden biri geldikleri motosiklete binerken diğer şüpheli ise çaldıkları motosikleti çalıştırmadan iterek götürdü.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Motosikletin çalınma anları, sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikleti çalan şüphelileri polis yakaladı.

    Şişli'de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı VİDEO

    Şişli de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı #1

    Şişli de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı #2

    Şişli de motosikletli hırsızlar, park halindeki motosikletleri çaldı #3


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