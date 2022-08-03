Şişli'de narkotik operasyonu: Bin 188 şahıs denetlendi

Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bin 188 şahıs 291 araç ve 165 motosiklet tek tek arandı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'un Şişli ilçesinde, İlçe Emniyet Mdürülüğünce geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Kuştepe semtine yönelik yapılan denetimlere 140 polis katıldı.

Narkotik köpeği de denetime katıldı

Belirli noktalarda ve ara sokaklarda durdurulan şüpheli şahıslar ve araçlar durdurularak GBT kontrolü ve üst araması gerçekleştirildi.

Denetimlerde narkotik köpeği Kanıt da yer aldı.

Araç sürücüsüne işlem yapıldı

Denetim sırasında, ön camında ‘Polis Gazetesi Görev Otosu’ yazan otomobil dikkatlerden kaçmadı ve uygulama noktasına takıldı.

Kartı kontrol eden ekipler, kartın herhangi bir geçerliliği olmadığını belirledi ve savcılık talimatı ile gözaltına alınan sürücüye evrakta sahtecilikten işlem yapıldı.

"Yasal olmadığını bilmiyordum"

Kartın sahibi sürücü Mücahit Aksungur, "Aracımın önünde polis basın kimlik kartı var, doğrudur. Emekliler derneğine üyeliğimiz var. Dernekten aldığımız bir karttır. Herhangi bir art niyetimiz yok. Derneğe faydamız olsun diye gidip üye olduk. Bize o kartı verdiler. Herhangi bir unsur içerdiğini görmediğimiz için o kartı oraya koyduk. Yasal olmadığını bilmiyordum. Eğer bu yasal değilse biz de adli olarak hakkımızı arayacağız. Bana bunu verenden şikayetçi olacağım. Sonuçta X bir durum varsa bunu bana neden verdiler. Vatan Caddesinde yerleri var, kesinlikle şikayetçi olacağım. Ben polisimin yanındayım’’ şeklinde kendini savundu.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Başka bir sokakta denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Polis ekiplerine içici olduğunu ve Maltepe ilçesinden uyuşturucu almak için buraya geldiğini belirten kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Denetime takılan bir şahsın üst aramasında ise ruhsatsız silah ele geçirilerek gözaltına alındı.

Arkadaşının gözaltına alınışını dondurma yiyerek izledi

Ekiplerin yaya olarak denetimlerine devam ettiği sırada cadde üzerinde 4 kişiye üst araması gerçekleştirdi.

Bir kişinin üzerinde bıçak çıkması üzerine gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Bin 188 şahıs denetlendi

Bu sırada arkadaşının gözaltına alınmasını dondurma yiyerek izlemesi kameralara yansıdı.

Şüpheli olarak görülen bin 188 şahıs 291 araç ve 165 motosiklet tek tek arandı.