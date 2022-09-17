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    Şişli'de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı

    Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, annesini odaya kilitleyerek rehin aldı. Özel harekat polislerinin dahil olduğu olayda, anne 2 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • 17.09.2022 - 09:36
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    Şişli'de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı

    İstanbul Şişli'nin Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bulunun dört katlı binanın ikinci katında dehşet anlar yaşandı.

    Polis ekipler, bir kişinin anneesini rehin aldığı ihbarıyla harekete geçti.

    Hızla adrese yönelen ekipler, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Armağan S. (45)'nin odanın kapısını kilitleyerek annesi İ.S. (65) 'yi rehin aldığını gördü.

    Sokak trafiğe kapandı

    Hemen olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

    Şişli de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı #1

    İki saat mücadele sonucu annesini bıraktı

    Müzakereci polisin uzun süre ikna edemediği Armağan S. için özel harekat polisleri hazır bekletildi. Yaklaşık iki saat süren ikna çabası sonucu kilitli kapıyı açan Armağan S. annesini serbest bıraktı.

    Küçük sıyrıkları olan Armağan S. ambulansa alınarak hastaneye götürülürken anne İ.S ise ifadesi alınmak üzere Feriköy Polis Merkezi'ne gitti. Çevrede toplanan vatandaşlar ise polisin ikna çalışmalarını film izler gibi izledi.

    Esnaf Satı Sönmez, "Bir kadın bağırarak geldi. Biz bayıldı zannettik. Bir kişi annesini rehin almış diye duyduk. Rehin alması yaklaşık iki saat sürdü. Özel Harekat polisleri de geldi" dedi.

    Şişli de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı #2

    Şişli de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı #3

    Şişli de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı #4

    Şişli de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı #5

    Şişli de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı #6

    Şişli de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı #7

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    Şişli de oğlunun rehin aldığı kadın, ekiplerce kurtarıldı #10


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