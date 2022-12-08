Şişli'de otelde çıkan yangın sonrası müşteriler panik yaşadı

Otel odasında çıkan yangında dumanlar üst katları da kapladı. Oteldekiler itfaiye yardımı ile dışarıya çıkartılırken dumandan etkilenen bir kişiye müdahale olay yerinde yapıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi'nde bulunan 8 katlı otelin 2. katında odada saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otel görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede üst katları da bastı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek üst katlarda bulunan otel müşterilerini dışarıya çıkarttı.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

2. katta dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla otelden çıkartılırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen kişiye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Can kaybı yaşanmadı

Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

























