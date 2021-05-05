Sipariş götüren moto kurye, otobüsün sıkıştırması sonucu kontrolü kaybederek yere düştü. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan kurye Aykut Ozan (27), iddiaya göre otobüs tarafından sıkıştırıldı.

Bunun üzerine dengesini kaybeden sürücü, yere savruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kurye yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak trafiği akışını sağladı. Kazayı gören yaralı kuryenin meslektaşları ise yanına gelerek sağlık ekiplerini bekledi. Yaralı genç, motosikletli sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı kurye kaza yaptı VİDEO