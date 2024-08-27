Şişli'de otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 yaralı İstanbul Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA

Bugün saat 06.20 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan 34 DOD 200 plakalı otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde ilerleyen 34 HD 2389 plakalı iETT otobüsüne arkadan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otomobil ve İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)