Şişli’de pansiyonda çıkan yangında korku dolu anlar

4 katlı bir pansiyonda bilinmeyen nedenle çıkan yangında panik yaşayan vatandaşlar, çıplak ayakla valizlerini alıp sokağa koşarken 2 turist, gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul Şişli'de Eskişehir Mahallesi Kaytancı Rasim Sokak'taki 4 katlı pansiyonun en üst katında, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pansiyonda kalan vatandaşlar, büyük panik yaşarken bazı kişiler de çıplak ayakla sokağa koştu.

VALİZLERLE SOKAĞA KOŞTULAR

Son anda valizlerini alıp sokağa kaçan 2 turist kadın gözyaşına boğulurken, yakınları onları sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.

DUMANDAN ETKİLENEN 2 KADIN TEDAVİ EDİLDİ

Dumandan etkilenen turistlere ambulansta oksijen verilerek ilk müdahale yapıldı.

Yangından çıplak ayakla kaçan kişi, "Ben gece çalışıyorum. Uyuyordum, gürültüyle uyanıp kendimi dışarı attım. Yangın nasıl çıktı bilmiyorum." diye konuştu.





































