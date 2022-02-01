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    Şişli'de para meselesi cinayetle sonuçlandı

    Aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasındaki tartışmada Erdem Y., Yalçın Umur'u art arda bıçaklayarak sokak ortasında öldürdü.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 10:05
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    Şişli'de para meselesi cinayetle sonuçlandı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan olayda, aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi konuşmak için bir araya geldi.

    Erdem Y. yanındaki arkadaşı ile Yalçın Umur’dan alacağını istedi. Yaşanan tartışmada Yalçın Umur, Erdem Y.’nin arkadaşına tokat attı.

    ARKADAŞINI BIÇAKLADI

    Erdem Y. ise cebinden çıkardığı bıçak ile Yalçın Umur’u art arda bıçakladı. Can havliyle kaçmaya çalışan Umur, bir süre sonra yere yığıldı.

    Erdem Y., olay yerinden kaçmaya çalışan Yalçın Umur’u tekrar yakaladı. Burada da bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden kaçtı.

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    KURTARILAMADI

    Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybeden Umur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şişli'de para meselesi cinayetle sonuçlandı VİDEO

    ZANLI YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Nerede olduğu belirlenen saldırgan, olaydan yarım saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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