Şişli'de pazardaki kadının cep telefonunu çaldı

Pazarda alışveriş yapan kadının montunun cebindeki cep telefonunu yanındaki çocukla birlikte çalan şahıs, yakalandı.

İstanbul Şişli'de S.B. isimli şahıs, cep telefonunun pazarda alışveriş yaparken çalındığını düşünüp polis ekiplerine başvurdu.

İHA'nın haberine göre; Ekiplerin çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüpheli şahısın Hakan S. olduğu tespit edildi.

Yanındaki çocukla birlikte kadının telefonunu çaldı

Görüntülerde ise, pazar tezgahından alışveriş yapan S.B.'nin arkasından yaklaşarak sözde alışveriş yapıyormuş gibi görünen bu sırada ortaya çıkan bir çocuğun kadınla adamın arasına girerek fark ettirmeden cep telefonunu çaldığı görüldü.

13 suç kaydı çıkan şahıs yakalandı

Şüpheli ve çocuğun birlikte hızla uzaklaşma anları da kameralara yansıdı. Polis yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden de 13 kez benzer suçlardan kaydı olan Hakan S. olduğunu tespit etti.

Adli kontrolle serbest

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hakan S.'yi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.