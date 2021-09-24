Şişli'de pencere demirlerine ölü kedi asan kadın

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, bulduğu ölü kedileri boyadıktan sonra babasından kalma boş evin penceresine astı. 46 yaşındaki kadın, mahallelinin şikayetiyle gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de tedirgin eden bir görüntüyle karşılaşıldı.

Çocukken Kurtuluş'ta yaşayan Kader K. (46) , bir süre önce babasının Değirmen Sokak'taki boş evine geldi.

PENCEREYE ÖLÜ KEDİ ASTI

Burada evin cam ve çerçevelerine kıran kadın, bazı eşyaları da dışarı attı. Evin penceresinde ise farklı zamanlarda sarıya ve pembeye boyanmış ölü kediler görüldü.

Öte yandan, Kader K.'nin kedilerden birini boyadıktan sonra pencere demirlerine astığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Mahalleli, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadının tedavi edilmesi için imza toplayarak yetkililere haber verdi. Polis tarafından gözaltına alınan Kader K. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. Kadın daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

"BOYAYIP BANTLIYOR"

Mahalle sakini Yunus Arı, "Yaşlı bir kadın var. Arada buraya gelerek kediyi boyayıp bantladıktan sonra pencereye asıyor. Mahalleli olarak tedirginiz. Polise haber verdik." dedi.

"İNSANLARA DA ZARAR VERİYORDU"

Diğer mahalle sakini İlkay Karaküçük, "Mahalleli olarak çok başvuran oldu. Kadın gözaltına alınmış. Sokağa rahatsızlık veriyordu. Ama bir hastalığı var mı yok mu bilmiyorum. Burada insanlara bağırıp sataşıyordu. İnsanlara zarar veriyordu. Bir gün ölü kediyi boyayıp şuraya asmıştı. Burası bayağıdır kullanılmayan bir yer. Kediyi kendisi öldürmemiş. İçeride ölü olarak bulmuş." diye konuştu.