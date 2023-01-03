30 yıllık eski bir binanın dairelerinde pencere ve balkonlar, önüne yapılan yeni inşaata açılmaya başladı. Aradaki mesafenin azalması, bina sakinlerini ayaklandırdı.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan 30 yıllık bir binanın önü, yeni yapılan inşaat ile tamamen kapandı.

Eski binanın pencere ve balkonları, yeni yapılan inşaata açılmaya başladı. 3 ay önce yapımına başlanan bina eski binaya bitişik şekilde yapılınca, alt katlardaki yarım metrelik boşluklar dışında üst katlardaki mesafe neredeyse sıfırlandı.

Bina inşaatının yatak odasının penceresine kadar dayandığını ifade eden Erdal Gölbaşı, "Akşam buradan hırsız gelse girse evimi de soyar, gasbeder, insan da öldürür." dedi.

Gölbaşı, şu ifadeleri kullandı:

“Normalde bize doğru bitişik nizam yok. Bitişik nizam hiçbir proje üzerinde yok, sadece yan sıra üzerinde var. Bu binanın bitişik nizamı da diğer binanın olduğu yerde. Hem önden hem arkadan pencere bırakıp, projesine avantaj sağlamak için bu tarafa doğru yaslanıyor. Diyor ki burası benim. Biz sana senin demedik ama bu projeyi sana nasıl onaylıyorlar.”

DHA’nın haberine göre; Ahmet Tokatlıoğlu isimli vatandaş ise Şişli Belediyesi'nin kendilerinin haberi olmadan iki bina arasındaki boşlukla ilgili ihale açtığını iddia etti.

Şişli'de, pencere ve balkonları inşaata açılan binanın sakinleri duruma isyan etti VİDEO



“Yeni yapılan inşaata parmağımızla dokunabiliyor, merdiven olmadan bile geçebiliyoruz”

Tokatlıoplu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“2006 yılında iki bina arasındaki havalandırma boşluğu ile ilgili ihale açmış. 10 yıllık zaman aşımı olduğu için, ihale kapanmış. Nereden baksanız 4-6 metre boşluk var, inşaat firması burayı ihaleyle almış. Bu nedenle inşaat bize şu an sıfır olarak yakınlaşmış. Biz yeni yapılan inşaata parmağımızla dokunabiliyor, merdiven olmadan bile geçebiliyoruz. Bu kadar yakın, bitişik nizam inşaata Şişli Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı nasıl izin verdi?





“Şikayet dosyaları açıldı ve hiçbir dosyaya cevap verilmedi”

Şişli Belediyesi ve CİMER'de şikayet dosyaları açıldı ve hiçbir dosyaya cevap verilmedi. Buranın hatalı, kayıtsız olarak yapıldığına dair bir belge verdik. Bir arsaya iki bölüm olarak yapmışlar. Bize yakın olan bölümü de tamamen bitişik nizam yapmışlar. Bizim tarafımızdan bakarken orası tamamen duvar, onların yaptığı balkondan direkt bizim banyomuza girecek şekilde 10 santimetre mesafe var. Şişli Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi buna kayıtsız.”





“2 bina arasında 4-5 metre mesafe var”

İnşaatın zabıta tarafından denetlendiğini belirten Tokatlıoğlu, "Biz bu binada nereden baksanız 30 seneye yakındır oturuyoruz. Belediyeye gittiğimizde muhatap bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuz zaman da bize 'siz ruhsatsızsınız' diyorlar. Ruhsatsız binaya doğalgaz, elektrik, su niye verildi? Yıllardır bizden niye vergiler alınıyor? Çöp vergisi, emlak vergisi alıyor. Niye alıyor o zaman? Siz burayı yıktıktan sonra 1 metre geriye çekeceksiniz diyorlar. 2 bina arasında 4-5 metre mesafe var. Beni 1 metre çekeceğine, niye o binayı 4-5 metre mesafeye çekmiyorsun da, benim tarafıma, tamamen burnumun dibine sokuyorsun dediğim zaman da, onlar haklı deniliyor." şeklinde konuştu.

“Demirler yüzünden neredeyse düşüp ölecektim”

İnşaat demirlerinin evlerinin önüne bırakılması yüzünden dışarı çıkmaya korktuklarını ifade eden Nebahat Boru, "Ben hava almak için bazen dışarı çıkıyorum. KOAH'ın son evresindeyim, evden bile dışarı çıkamıyorum, hava bana dokunduğu için. Geçen gün fenalaştım ölüyordum. Demirler yüzünden neredeyse düşüp ölecektim. Hastaneye giderken kaç kez ayağım demirlere sıkıştı. Müteahhide söyledik, yapacağız edeceğiz diyor. Çamaşır ipimizi bile 3 ay sonra yerine koydular." dedi.

“Ayağım kaysa, düşsem, güvenliğim yok”

Nebahat Boru'nun oğlu Mert Boru ise, "Annemi buradan zorlukla çıkarıyorum. Şişli Belediyesi'nin müdahale etmesi gerekiyor. Şikayette bulundum, cevap alamadım. Müteahhide de söyledim ama bizi başlarından attılar. Belediyeyle anlaşamadık gibi cevaplarla bizi gönderdiler. Yaklaşık 1.5 aydır böyle. Sabahın karanlığında işe gidiyorum. Yağmurlu bir günde ayağım kaysa, düşsem, güvenliğim yok." diye konuştu.