Şişli’de pencereden düşen 3,5 yaşındaki çocuk öldü

Hava sıcak diye pencereyi açık bıraktı, en büyük acılardan birini yaşadı...
İstanbul’un Şişli ilçesi Feriköy Cinderesi Caddesi Çeşme Sokak’ta oturan Taner Bardakçı, evinin salonunda 3,5 yaşındaki oğlu Furkan Bardakçı ile bir süre oyun oynadıktan sonra uyuyakaldı.
Minik Furkan, babasının uyumasının ardından pencere kenarındaki koltuğa çıktı.
10 metre yükseklikten düştü
Pencere pervazına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybeden Furkan, havanın sıcak olması nedeniyle açık bırakılan pencereden aşağı düştü.
4 katlı apartmanın 3’üncü katından yaklaşık 10 metre yükseklikten yola düşen Furkan Bardakçı, hayatını kaybetti.
Bu sırada, yeni doğmuş bebeğini emziren anne, gürültüyü duyarak salona geldi.
Oğlunu pencereden bakınca gördü
Oğlunu göremeyen anne, pencereden dışarı bakınca korkunç manzarayla karşılaştı.
Eşinin haykırışlarını duyarak uyanan baba Taner Bardakçı ise koşarak dışarı çıktı.
Yerde hareketsiz yatan oğlunu kucağına alan baba gözyaşlarına boğuldu.