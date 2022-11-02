Polis ile dur ihtarına uymayan 3 şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin şüphelileri sokak sokak kovaladıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde, saat 01.15 sıralarında, otomobil ile bir sokağa giren 3 şüpheli şahıs polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı.

Otomobil sürücüsü, polis memurlarından birine çarparak kaçınca kovalamaca başladı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan polis memuru ve meslektaşları kaçan şahısları takibe aldı.

Sokak arasında silahlı kovalamaca

İHA’nın haberine göre; İnönü Mahallesi’nde başlayarak Eskişehir Mahallesi’nin ara sokaklarına kadar devam eden kovalamacada, şahıslar girdikleri bir sokakta bekleme yapan aracın arkasında kaldı. Bunun üzerine panikle araçla inen 3 şahıs koşarak kaçmaya başladı.

Şahısları arkasından kovalayan polis ekipleri de araçtan inerek silahlarını çekti. Sokakta şahısları kovalayan polisleri gören bir genç ise korkudan ellerini kaldırdı. Gencin yönlendirmesi üzerine polis ekipleri, ara sokaklara girerek bir süre daha şahısları kovaladı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şişli’de polis ile şüpheliler arasındaki kovalamaca kamerada VİDEO



Araçtan uyuşturucu çıktı

Hafif şekilde yaralanan polis memurunun, tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobilde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla emniyete götürüldü.

Otomobille sürüklenen polis memurunun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor