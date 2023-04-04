Şişli'de polisim diyerek üst araması yaptı: 17 bin dolarını çaldı Nijeryalı adamın yanına polis süsü vererek gelen bir şahıs üst arama bahanesiyle cebindeki dolarları çalarak Nijeryalının iş ortağının motosikletiyle kayıplara karıştı. Şişli polisinin yakaladığı 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşa

İHA

Vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcılar her geçen gün bir olaya sebep oluyor.

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dolandırıcıların yalanına inanan bir yeni kişi İstanbul'un Şişli ilçesinde oldu.

Geçtiğimiz perşembe günü saat 09.00 sıralarında Nijerya uyruklu A.O.J. sokak üzerinde iş ortağı olan T.Ç isimli şahısla buluştu.

Ardından T.Ç., hesabına Nijerya'dan gönderilen 17 bin doları A.O.J.’ye teslim etti.

Kendini polis olarak tanıttı

O esnada çiftin yanına gelen bir şahıs kendisini polis olarak tanıttı.

Üst aramada 17 bin dolarını çaldı

T.Ç.’ye "sen git" diyen şahıs, Nijeryalı adamın üst araması yaparak cebindeki 17 bin doları çaldı.

Kendisini de sınır dışı edeceğini söyleyen şahıs, birkaç sokak ve caddede birlikte gittikten sonra bir motosikletlinin arkasına binerek uzaklaştı.

O anlar kaydedildi

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından Nijeryalı adamın şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ve Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.

Şüpheli şahıs motosikletle kaçtı

Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın plakasız motosikletle olay yerinden ayrıldığı, motosikletin marka, model ve renginin Nijeryalı adama 17 bin doları teslim eden T.Ç.‘nin üzerine kayıtlı olan motosiklet ile aynı olduğu tarafımızca tespit edildi.

Bunun üzerine T.Ç.’nin Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki evine baskın düzenlendi.

Baskında T.Ç. gözaltına alınırken, motosikletinin ise Feriköy'de olduğunu söyledi. Şahısla beraber Feriköy’e geçen Şişli polisi, motosikletin orda bulamadı.

Kısa sürede itiraf ettiler

Bunun üzerine şahıs motosikletin arkadaşı S.B.’de olduğunu söyledi.

Nijeryalı adamın iş ortağı T.Ç.’nin arkadaşı olan S.B., bir süre sonra bulundukları yere geldi.

Şahsı gören polis, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ile aynı eşkal ve giyimde olduğu görünce onu gözaltına aldı.

T.Ç. ve S.B. olayı planlayarak yaptıklarını itiraf ederken, olay sonrası S.B.‘yi almaya gelen şahsın ise M.Ç. olduğu belirlendi.

Para ve şüpheliler yakalandı

Nijeryalıdan çaldıkları dolarlardan 3 bin 400’ü T.Ç.’nin üstünden çıkarken, geri kalan 12 bin 300 doların ise S.B.’nin sevgilisi olan G.G.’de olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri paraya el koydu

Kadının paraları banka hesabına yatırdığı, 500 dolar kadarını olayın gerçekleştiği günün gecesinde Nijeryalının belirttiği hesaba liraya çevirerek gönderdiğini, geriye ise 800 dolar kaldığını söylediği öğrenildi.

Polis tarafından dolarların geri kalanı ve T.Ç.’nin üstünden çıkan 3 bin 400 dolara el konuldu.

Dolandırıcılar adli kontrolle serbest kaldı

Olay sonrası motosikleti kullanan M.Ç. isimli şahıs ile S.B isimli şahsın parayı teslim ettiği sevgilisi G.G. emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan T.Ç, S.B, M.Ç.’nin ifadeleri alınarak “Nitelikli Dolandırıcılık” adli işlemleri yapıldı.

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 15 bin 700 dolar ise Nijeryalı adama teslim edildi.