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    Şişli'de polisten kaçan adam binadan atladı

    İşlediği suç nedeniyle aranan şahıs, polis ekiplerinden kaçmak isterken 3'üncü kattan atlayarak yaralandı.Şüphelinin binadan düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 18:19
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    Şişli'de polisten kaçan adam binadan atladı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Eskişehir Mahallesi’nde polis ekipleri, iki farklı "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından aranma kaydı bulunan T.G. isimli şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

    3. KATTAN ATLADI

    Bunun üzerine polis ekiplerini gören şüpheli, bulunduğu binanın 3’üncü katından atlayarak kaçmak istedi.

    Şişli'de polisten kaçan adam binadan atladı VİDEO

    VÜCUDUNDAN KIRIKLAR OLUŞTU

    Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, sokak üzerinde tedbir alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı T.G. isimli şüpheli, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

    Şüphelinin başından yaralandığı ve vücudunda kırıklar olduğu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Şişli de polisten kaçan adam binadan atladı #1

    Şişli de polisten kaçan adam binadan atladı #2


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