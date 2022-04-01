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- Şişli'de polisten kaçan adam binadan atladı
Şişli'de polisten kaçan adam binadan atladı
İşlediği suç nedeniyle aranan şahıs, polis ekiplerinden kaçmak isterken 3'üncü kattan atlayarak yaralandı.Şüphelinin binadan düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 01.04.2022 - 17:43
- Güncelleme : 01.04.2022 - 18:19
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Eskişehir Mahallesi’nde polis ekipleri, iki farklı "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından aranma kaydı bulunan T.G. isimli şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
3. KATTAN ATLADI
Bunun üzerine polis ekiplerini gören şüpheli, bulunduğu binanın 3’üncü katından atlayarak kaçmak istedi.
Şişli'de polisten kaçan adam binadan atladı VİDEO
VÜCUDUNDAN KIRIKLAR OLUŞTU
Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, sokak üzerinde tedbir alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı T.G. isimli şüpheli, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Şüphelinin başından yaralandığı ve vücudunda kırıklar olduğu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.